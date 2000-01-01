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`Хизбаллу` собирается признать вне закона еще одна страна | Фото:22.05 14:56   MIGnews.com

"Хизбаллу" собирается признать вне закона еще одна страна

Уругвай рассматривает возможность признать вне закона террористическую организацию "Хизбалла".

Об этом сообщил президент южноамериканского государства Луис Альберто Лакалье Поу на мероприятии, организованном Американским еврейским комитетом.

Поу заверил, что в Уругвае "Хизбалла" может быть признана террористической организацией и внесена в черный список. Он пообещал повлиять на ситуацию.

Аналогичным образом уже поступили в Южной Америке правительства Аргентины, Парагвая и Гондураса. Также "Хизбаллу" признали террористической организацией несколько стран Европы. Недавно Германия объявила ее вне закона.


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