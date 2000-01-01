Евросоюз осудил антиизраильские угрозы Хаменеи

Европейский Союз осудил антисемитские заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, приуроченные ко дню "Аль-Кудс", в которых он сравнил Израиль с "раковой опухолью".
С соответствующей нотой протеста выступил верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель.
"Европейский Союз осуждает угрозы иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи, которые ставят под сомнение легитимность Израиля. Такие заявления совершенно недопустимы и вызывают глубокую озабоченность", – отметил он.
По словам Борреля, они абсолютно несовместимы с целью создания стабильного и мирного Ближнего Востока, которую продвигает Евросоюз.
"Европейский Союз еще раз подтверждает свою безусловную приверженность безопасности Израиля", – констатировал он.