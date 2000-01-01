22.05 11:47 MIGnews.com

Премьер-министр Иордании грозит Израилю разрывом отношений

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Иордания пересмотрит все свои отношения с Государством Израиль в связи с планами его правительства по распространению своего суверенитета на ряд территорий Западного берега.Об этом заявил премьер-министр Иордании Омар аль-Раззац, сообщает информационное агентство Petra."Мы не согласимся с односторонними шагами Израиля по аннексии палестинских территорий, и мы были бы вынуждены пересмотреть все аспекты наших отношений с Израилем", - заявил чиновник.Он также обвинил официальный Иерусалим в использовании пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19 для "прикрытия односторонних действий".