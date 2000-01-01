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Данон: БАПОР только подстрекает к насилию против Израиля | Фото: Twitter22.05 20:28   MIGnews.com

Данон: БАПОР только подстрекает к насилию против Израиля

Сегодня Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел специальную дискуссию о БАПОР (Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

Об этом в среду, 22 мая сообщает Arutz Sheva.

В начале дискуссии Пьер Крэхенбюль, генеральный комиссар БАПОР сказал: "Нам нужно дополнительно 1,2 миллиардов долларов для нашей деятельности в 2019 году. Мы не считаем, что будущее палестинских беженцев должно быть сформировано за десятилетия БАПОР. Они заслуживают лучшее политическое будущее. До тех пор мы будем продолжать действовать".

В ответ на это посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон заявил, что "БАПОР годами усиливает проблему беженцев, вместо того, чтобы пытаться решить ее, занимая одностороннюю политическую позицию. Школы организации превратились в инфраструктуру террора и подстрекательства, с распространенными на местах учебниками, отрицающими существование Израиля, и подземными туннелями, вырытыми ХАМАСом".

"БАПОР не удалось реабилитировать Газу, и ему удалось только подстрекать к насилию против Государства Израиль. БАПОР должен быть расформирован", - добавил Данон. "У БАПОР, как и у любой другой организации, должны быть четкие цели. Каковы эти цели? Сколько времени потребуется для их достижения? И сколько это будет стоить?".

Джейсон Гринблатт, посланник США на Ближнем Востоке, в свою очередь, заявил: "Настало время осознать реальность провала модели БАПОР".

"Год за годом нехватка бюджета негативно сказывалась на качестве жизни палестинских матерей и детей. И год за годом палестинцы в беженцах лагерям не была предоставлена ​​возможность строить какое-либо будущее, их вводили в заблуждение и использовали в качестве политических пешек. Нам нужно начать разговор о планировании передачи услуг БАПОР правительствам принимающих стран и международным или местным неправительственным организациям", - подчеркнул Гринблатт.

"Что будет, когда банковский счет организации опустеет? Надо быть честными: палестинцы заслуживают большего. Не надо ждать окончательного разрешения палестино-израильского конфликта, чтобы начать действовать. Мы слишком долго игнорировали ситуацию", - добавил представитель администрации Трампа.


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