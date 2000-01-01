Саудиты призывают ПА прекратить бойкот семинара в Бахрейне

"Вы упустили много возможностей с 1948 года до аннексии Иерусалима и преуспели только в ненависти, оскорблениях, проклятиях и обвинении других в игнорировании своего дела. Конференция в Бахрейне - воспользуйтесь этим, и вы будете немного удовлетворены, потому что у вас нет другой карты, чтобы играть", - подчеркнул Аль-Шейх.
Он призвал ПА не бойкотировать экономический семинар, организованный Соединенными Штатами.
Твит вызвал бурную дискуссию и получил более тысячи ответов и 280 ретвитов. Респонденты были разделены между сторонниками и противниками, которые утверждали, что интересы арабских стран снизили популярность "палестинской проблемы".