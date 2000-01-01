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Саудиты призывают ПА прекратить бойкот семинара в Бахрейне | Фото:22.05 19:46   MIGnews.com

Саудиты призывают ПА прекратить бойкот семинара в Бахрейне

Известный саудовский журналист Мухаммед аль-Шейх написал два дня назад в своем Twitter совет для Палестинской администрации накануне конференции в Бахрейне в рамках "Сделки века" Вашингтона.

Об этом в среду, 22 мая пишет Arutz Sheva.

"Вы упустили много возможностей с 1948 года до аннексии Иерусалима и преуспели только в ненависти, оскорблениях, проклятиях и обвинении других в игнорировании своего дела. Конференция в Бахрейне - воспользуйтесь этим, и вы будете немного удовлетворены, потому что у вас нет другой карты, чтобы играть", - подчеркнул Аль-Шейх.

Он призвал ПА не бойкотировать экономический семинар, организованный Соединенными Штатами.

Твит вызвал бурную дискуссию и получил более тысячи ответов и 280 ретвитов. Респонденты были разделены между сторонниками и противниками, которые утверждали, что интересы арабских стран снизили популярность "палестинской проблемы".


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