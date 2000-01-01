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Иран обвинил Трампа в `антипалестинском заговоре` | Фото:22.05 18:46   MIGnews.com

Иран обвиняет Трампа в "антипалестинском заговоре"

В среду иранское издание Tasnim News опубликовало специальный отчет, в котором подчеркивается решение США провести 25-26 июня в Манаме, Бахрейн, конференцию, нацеленную на поддержку палестинцев, пишет The Jerusalem Post.

Согласно анализу иранских СМИ, эта встреча фактически является формой "антипалестинского заговора".

Дискуссия в иранских СМИ символизирует более широкую озабоченность в Тегеране тем, что США стремятся к израильско-палестинскому соглашению, тесно сотрудничающему с арабскими государствами Персидского залива.

В докладе отмечается, что США стремятся положить конец проблеме палестинских беженцев и ослаблению Палестинской автономии и Махмуда Аббаса.

"Встреча представляет обманчивый образ мира через процветание", - отмечает издание. В отчете подчеркивается, что правительство Саудовской Аравии готовит заговор против Харам аш-Шариф (Храмовая гора) и что оно готово отказаться от требований, чтобы Израиль прекратил "оккупацию" Иерусалима.

"Трамп движется по двум направлениям, политической и экономической сфере", - говорится в анализе.

В докладе также отмечается, что глава Белого дома прекратил поддержку БАПОР и признал Голанские высоты частью Израиля. "Саммит в Манаме показывает, что США, сионисты и арабские режимы считают, что они могут, благодаря экономическому процветанию палестинцев, заставить их отказаться от своей судьбы и законных прав", - говорится в сообщении.


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