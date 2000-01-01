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Пропалестинские группы ждут извинений от мэра Лос-Анджелеса | Фото:22.05 18:21   MIGnews.com

Пропалестинские группы ждут извинений от мэра Лос-Анджелеса

Пропалестинские американские группы обрушились с критикой и потребовали немедленных извинений от мэра Лос-Анджелеса за его поддержку позиции США в отношении Иерусалима.

Об этом в среду, 22 мая сообщает The Times of Israel.

Напомним, во время своего пребывания в израильской столице на прошлой неделе Эрик Гарсетти заявил, что поддерживает решение официального Вашингтона о перемещении Посольства США в Иерусалим.

Гарсетти находился в рамках пятидневного визита и участия в конференции мэров американских городов, организованной American Jewish Committee Project Interchange.

"Я поддерживаю перенос американского посольства в Иерусалим", - сказал политик в интервью изданию The Los Angeles Times. Он добавил, что поддерживает и палестинцев, и израильтян, выступая за решение конфликта по принципу "два государства для двух народов".

После публикации интервью сразу несколько левых организаций, выступающих в поддержку палестинцев, потребовали извинений от градоначальника.


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