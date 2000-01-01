22.04 15:49 MIGnews.com

Премьер Ливана хочет заключить мир с Израилем

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Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири выступил с довольно необычным как для политиков его страны заявлением – обратившись к ООН за помощью в подписании полноценного перемирия между Бейрутом и Иерусалимом."Я настоятельно призываю генерального секретаря ООН способствовать усилиям по обеспечению как можно скорейшего установления постоянного прекращения огня. Это решение назрело уже давно, и мое правительство твердо намерено продвинуть эту повестку дня", - заявил он 21 апреля в ходе встречи с главой временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) во время визита на юг страны, куда он приехал в сопровождении министра обороны и начальника Генштаба армии.Напомним, что последний ливано-израильский конфликт, который израильтяне назвали Второй ливанской, а арабы - июльской войной, закончился в 2006 году и с тех пор, за исключением периодических конфликтов на границе, два государства не сталкивались.Заявление Харири в расположенном на границе городе Эн-Накура прозвучало на следующий день после того, как члены "Хизбаллы" устроили сотне местных и иностранных журналистов "труне" на демаркационной зоне, чем нарушили официальный запрет на какое-либо военное или полувоенное присутствие в пограничной зоне. За это ливанский премьер подверг группировку критике."Мы, как правительство, не принимаем произошедшее вчера и отказываемся принимать за это ответственность", - сказал глава правительства.Выступая перед местными жителями, Харири назвал целью своего визита "сообщить ливанским вооруженным группировкам, что правительство и только правительство является законной силой, ответственной за защиту наших границ".