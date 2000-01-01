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Ответ МАГАВа на протесты в Газе: дроны, сбрасывающие газ | Фото: Israel Defense Forces/Flickr22.03 09:16   MIGnews.com

Ответ МАГАВа на протесты в Газе: дроны, сбрасывающие газ

Пограничная полиция Израиля планирует развернуть на границе с сектором Газа недавно разработанные беспилотники, которые могут сбрасывать канистры со слезоточивым газом против палестинских демонстрантов.

Таким образом, в МАГАВе отреагировали на планы ХАМАСа провести в приграничной зоне палаточный протест. Его начало было назначено на 30 марта, когда еврейский Песах совпадет с Днем земли, который отмечают палестинцы.

Руководитель программы развития дронов, заместитель комиссара МАГАВ Яаков Шабтай признал плюсы применения такого рода беспилотников.

"Помимо того факта, что это оборудование нейтрализует любую опасность для войск, оно позволяет достичь мест, до которых мы до сих пор не могли добраться", - прокомментировал он это в "Хадашот".

На сегодняшний день солдаты распыляют слезоточивый газ пушками, при помощи которых закидывают баллоны в гущу толпы. У этого метода есть несколько недостатков: баллоны нередко попадают в самих демонстрантов, калеча их, и, кроме того, расстояние действия пушек очень ограничено.

Однако пару недель назад вооруженные силы Израиля впервые применили беспилотный летательный аппарат для распыления слезоточивого газа в отношении палестинских демонстрантов.

Помимо этой меры, ЦАХАЛ начал возводить песчаные насыпи для прикрытия позиций снайперов, строить смотровые вышки и протягивать колючую проволоку. В ближайшие дни ЦАХАЛ развернет в приграничном районе дополнительные подразделения.

22 марта глава Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот лично проведет оценку состояния безопасности в пограничной зоне.
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