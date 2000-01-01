22.03 10:07 MIGnews.com

Айзенкот: тоннели нельзя считать стратегической угрозой

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот в эти минуты выступает перед членами комитета Кнессета государственному контролю.Айзенкот рассказал об угрозах с территории Газы.Айзенкот заявил: “Подземная угроза - чрезвычайно серьезна, и мы к ней серьезно относимся. Но я не думаю, что к ней следует относится как к экзистенциальной угрозе, или как стратегической угрозе, и запугивать себя или жителей приграничной полосы. Перед нами - много угроз, и я сомневаюсь, что термин “стратегическая угроза” необходим”.Айзенкот подчеркнул: “Наши возможности - и наступательные, и оборонительные чрезвычайно улучшились. Мы - на переднем крае глобальной технологии борьбы с подземной угрозой (тоннелями)”.Айзенкот признал: “ХАМАС продолжает рыть тоннели, и его возможности все более и более растут. Он пытается получить в свое распоряжение современные средства ведения войны - и обстановка этому способствует”.Айзенкот также сказал: “С момента окончания “Нерушимой Скалы” ЦАХАЛ применяет концепцию диспропорционального ответа, с тем, чтобы не допустить реальности, в которой они запускают ракету, а мы в ответ запускаем снаряд. Мы видим в Газе только один адрес - террористическую организацию ХАМАС, даже если она пытается прятаться за спину так называемых “неуправляемых” фракций”.