Французско-марокканский профессор Юсеф Чихеб заявил, что отношение арабского мира к Израилю является "архаичным", а Иран – главная угроза для ближневосточного региона.
Об этом он сказал в интервью France 24.
По его словам, лидеры Ближнего Востока использовали "палестинский вопрос" для собственной политической выгоды.
"Я считаю, что наибольшую опасность для арабского мира представляют Иран, шиитское движение в регионе, распространение оружия массового уничтожения и распространение терроризма в регионе к югу от Сахары и в регионе Сахеля. Арабскому миру промыли мозги антисионистской и антиизраильской риторикой", – сказал Чихеб.
Профессор уточнил, что мир изменился, как и баланс сил на Ближнем Востоке. Возникли другие опасности, появилась глобализация, изменились идеи.
"Позиция арабов в отношении Израиля стала архаичной. Израиль должен рассматриваться как существующее государство. Все арабские режимы использовали дело "Палестины" для внутренних целей. Ни один арабский лидер не предложил никакого решения палестинцам", – добавил он.