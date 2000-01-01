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`Арабскому миру промыли мозги` | Фото:22.02 11:06   MIGnews.com

"Арабскому миру промыли мозги"

Французско-марокканский профессор Юсеф Чихеб заявил, что отношение арабского мира к Израилю является "архаичным", а Иран – главная угроза для ближневосточного региона.

Об этом он сказал в интервью France 24.

По его словам, лидеры Ближнего Востока использовали "палестинский вопрос" для собственной политической выгоды.

"Я считаю, что наибольшую опасность для арабского мира представляют Иран, шиитское движение в регионе, распространение оружия массового уничтожения и распространение терроризма в регионе к югу от Сахары и в регионе Сахеля. Арабскому миру промыли мозги антисионистской и антиизраильской риторикой", – сказал Чихеб.

Профессор уточнил, что мир изменился, как и баланс сил на Ближнем Востоке. Возникли другие опасности, появилась глобализация, изменились идеи.

"Позиция арабов в отношении Израиля стала архаичной. Израиль должен рассматриваться как существующее государство. Все арабские режимы использовали дело "Палестины" для внутренних целей. Ни один арабский лидер не предложил никакого решения палестинцам", – добавил он.




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