22.02 11:06 MIGnews.com

"Арабскому миру промыли мозги"

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Французско-марокканский профессор Юсеф Чихеб заявил, что отношение арабского мира к Израилю является "архаичным", а Иран – главная угроза для ближневосточного региона.Об этом он сказал в интервью France 24.По его словам, лидеры Ближнего Востока использовали "палестинский вопрос" для собственной политической выгоды."Я считаю, что наибольшую опасность для арабского мира представляют Иран, шиитское движение в регионе, распространение оружия массового уничтожения и распространение терроризма в регионе к югу от Сахары и в регионе Сахеля. Арабскому миру промыли мозги антисионистской и антиизраильской риторикой", – сказал Чихеб.Профессор уточнил, что мир изменился, как и баланс сил на Ближнем Востоке. Возникли другие опасности, появилась глобализация, изменились идеи."Позиция арабов в отношении Израиля стала архаичной. Израиль должен рассматриваться как существующее государство. Все арабские режимы использовали дело "Палестины" для внутренних целей. Ни один арабский лидер не предложил никакого решения палестинцам", – добавил он.