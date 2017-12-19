Al-Jazeera впустила сионистского врага в каждый дом
Офицер пресс-службы ЦАХАЛа работающий с арабскими медиа, майор Авихай Адраи выступил в эфире шоу катарского канала Al-Jazeera “Противоположное направление”.
Оппонентом Адраи был бывший сирийский офицер Салех Кирата.
Адраи говорил из Тлеь-Авива, Кирата - из Мадрида.
Еще до начала программы арабские зрители начали массово протестовать против ее трансляции, обвиняя Al-Jazeera в “коллаборационизме с сионистским врагом”. Адраи написал о готовящемся эфире в твиттере: “Впервые в истории офицер ЦАХАЛа примет участие в шоу "В Противоположном Направлении". Я расскажу зрителям Ближнего Востока о том, что везде, где мы находим коррупцию и зло за ними прячется рука Ирана”.
Арабские зрители жаловались на то, что “Al-Jazeera пустила сионистского врага в каждый арабский дом”.
Следует отметить, что это - не первый подобный рискованный эксперимент ведущего программы, Файзаля аль-Касема. Сразу после иерусалимской декларации Трампа в его программе выступил известный израильский арабист доктор Мордехай Кедар. Кедар привел аудиторию канала в состояние исступления, заявив: “Если бы Израиль открыл свои ворота для арабов, половина из них пришла бы в первый же день, а вторая – на следующий”. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Палестинцы должны благодарить Аллаха за то, что их проблемы – не с сирийцами и русскими".
В ходе шоу стороны Адраи и Кирата яростно спорили о значении инцидента 10 февраля, в ходе которого сирийцы сбили израильский истребитель F-16, и сирийские зенитные ракеты пролетели над Тель-Авивом и Хайфой.
Ведущий шоу Файзель аль-Касем, спросил: “Что толку в одном сбитом израильском истребителе, если считанные минуты спустя половина сирийской системы ПВО была уничтожена? Можно ли сравнить сирийскую гордость от того, что впервые за 30 лет им удалось сбить израильский самолет с радостью паралитика, которому на несколько секунд удалось пошевелить пальцами?”
Сирийский офицер Кирата ответил: “То, что удалось сбить израильский самолет - неординарное событие. Это меняет все правила игры”.
Адраи парировал: “Кирата живет в Испании и потому не может слышать звуков, подтверждающих израильское воздушное превосходство до и после инцидента. Если он спросит своих друзей и родственников в Дамаске, слышат ли свидетельства израильского воздушного превосходства, они ответят положительно. Арабы и сирийцы опираются на простые слова, мы - на конкретные дела”.
Адраи предупредил, что Израиль продолжит свои операции перед лицом угроз: "Иранцы были приглашены в Сирию не ради того, чтобы воевать с ISIS и оппозицией, но ради подготовки столкновения с Израилем. Тот играет с огнем пусть не жалуется, когда у него обгорят пальцы".
Кирата ответил: “Я отвечаю за то, что я говорю. Вы играете на этнической вражде. Вы - арабский иракец, не забывайте своих корней. Я бросаю вызов израильским пилотам - пусть только посмеют еще раз зайти в сирийское воздушное пространство”.
Офир Гендельман, пресс-представитель премьер-министра Нетаниягу по связям с арабской прессой оценил выступление Адраи и похвалил его за “мощное и убедительное вступление”. Он отверг арабскую истерику вокруг шоу заявив: “Если вы так уверены в своей правоте, почему вы отвергаете дебаты с нами. Только тот, кто знает, что его позиции слабы и неубедительны боится дебатов с людьми, высказывающими противоположное мнение”.