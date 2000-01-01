Аббас уверен, что против него существует большой заговор
На протяжение нескольких месяцев председатель Палестинской администрации заявлял иностранным и местным деятелям, с которыми он встречается в Рамалле, что он убежден, что Израиль и администрация США "вступают в сговор" с другими арабскими странами, в частности с Египтом, Катаром, Саудовской Аравией и другими странами. Объединенные Арабские Эмираты, чтобы подорвать его режим и, возможно, отстранить его от власти.
Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на неназванный источник.
"Председатель Аббас убежден, что против него существует большой заговор", - сказал западный дипломат, который встречался с палестинским лидером на прошлой неделе. "Его стратегия основана на нытье и жалобах на крупный заговор, который, как он считает, был придуман израильтянами и американцами, чтобы избавиться от него и ликвидировать дело палестинцев. Теперь его стратегия состоит в том, чтобы попытаться сплотить как можно больше стран, чтобы поддержать его против того, что он считает самым опасным заговором, с которым когда-либо сталкивались палестинцы".