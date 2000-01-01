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Штаты помогли восстановить страницу ФАТХ в Facebook | Фото: Pascal Paukner/Flickr21.03 07:39   MIGnews.com

Штаты помогли восстановить страницу ФАТХ в Facebook

Американское посольство в Израиле помогло палестинскому движению ФАТХ восстановить страницу в соцсети Facebook, которая около месяца назад была заблокирована на антиизраильское подстрекательство.

Об этом на сайте Палестинского центра развития и свободы СМИ заявил глава информационный отдел ФАТХа и один из администраторов страницы Мунир аль-Джагуб. По его словам диппредставители США сами предложили свою помощь.

"Я связался с международными СМИ, а потом мне позвонили из американского посольства. Они вмешались и уладили проблему с администрацией Facebook. Страница вернулась к работу вечером в понедельник, 27 февраля. Перед нами извинились и объяснили, что произошедшее было ошибкой", - говорит он.

На данный момент пресс-служба посольства США в Тель-Авиве никак произошедшее не комментирует.

Таким образом, страница ФАТХа была заблокирована всего лишь около суток.
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