Штаты помогли восстановить страницу ФАТХ в Facebook

Об этом на сайте Палестинского центра развития и свободы СМИ заявил глава информационный отдел ФАТХа и один из администраторов страницы Мунир аль-Джагуб. По его словам диппредставители США сами предложили свою помощь.
"Я связался с международными СМИ, а потом мне позвонили из американского посольства. Они вмешались и уладили проблему с администрацией Facebook. Страница вернулась к работу вечером в понедельник, 27 февраля. Перед нами извинились и объяснили, что произошедшее было ошибкой", - говорит он.
На данный момент пресс-служба посольства США в Тель-Авиве никак произошедшее не комментирует.
Таким образом, страница ФАТХа была заблокирована всего лишь около суток.