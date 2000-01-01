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Гади Айзенкот: Мы не причастны к убийству Мустафы Бадреддина 21.03 12:42   MIGnews.com

Айзенкот: Мустафу Бадреддина убили люди "Хизбаллы"

Несмотря на все обвинения, израильские военные не имеют отношения к ликвидации "правой руки" руководителя террористической группировки "Хизбалла" Мустафы Амина Бадреддина. По словам начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота, в мае прошлого года боевика убили свои же.

Выступая на конференции в академическом колледже Нетании, посвященной скончавшемуся в прошлом году экс-главе Моссада Меиру Дагану, он заявил, что согласно имеющимся разведданным, Бадреддин был убит членами самой "Хизбаллы", причем своими же командирами, что свидетельствует о глубине внутреннего кризиса, в который погрузилась ливанская группировка.

Это является первым официальным заявлением израильского военного командования по поводу причастности к убийству исламиста.

На чем именно основывалась информация Айзенкота, он пояснять не стал.

Стоит отметить, что о непричастности израильтян к ликвидации главнокомандующего сил "Хизбаллы" в Сирии заявлял ранее и лидер организации Хасан Насралла. Он возложил за это ответственность на сирийских антиправительственных мятежников.
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