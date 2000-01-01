Айзенкот: Мустафу Бадреддина убили люди "Хизбаллы"
Несмотря на все обвинения, израильские военные не имеют отношения к ликвидации "правой руки" руководителя террористической группировки "Хизбалла" Мустафы Амина Бадреддина. По словам начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота, в мае прошлого года боевика убили свои же.
Выступая на конференции в академическом колледже Нетании, посвященной скончавшемуся в прошлом году экс-главе Моссада Меиру Дагану, он заявил, что согласно имеющимся разведданным, Бадреддин был убит членами самой "Хизбаллы", причем своими же командирами, что свидетельствует о глубине внутреннего кризиса, в который погрузилась ливанская группировка.
Это является первым официальным заявлением израильского военного командования по поводу причастности к убийству исламиста.
На чем именно основывалась информация Айзенкота, он пояснять не стал.