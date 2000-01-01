20.06 11:04 MIGnews.com

ХАМАС: Весь Иерусалим исламский

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В среду один из лидеров ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что “сделка века” не сможет лишить палестинцев Аль-Кудса или мечети Эль-Акса.“Аль-Кудс ни восточный, ни западный. Он исламский. И ни Трамп, ни правительство США, ни американо-израильский альянс, ни международное молчание, ни заговор, ни перенесение посольства в Аль-Кудс не смогут изменить этот факт", – заявил он.Хания обратился к тем, кто хочет “ограничить власть ХАМАСа”. Он сказал, что “они бредят, потому что ХАМАС глубоко укоренился в земле и в сердце палестинского народа”.