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Израиль построит трубопровод для отвода нечистот из Газы | Фото:20.06 19:19   MIGnews.com

Израиль построит трубопровод для отвода нечистот из Газы

Власти Израиля намерены построить новый трубопровод для отвода и переработки неочищенных сточных вод из Газы, загрязняющих грунтовые воды, которые также предоставляют собой угрозу окружающей среде.

Об этом стало известно The Times of Israel.

"В течение более двух лет мы боролись с потоком сточных вод из Газы в Израиль. Это является реальной угрозой для здоровья населения", - сказал инженер Давид Розенберг из районного совета Шаар а-Негев в интервью газете Yedioth Ahronoth в среду.

Стоит отметить, что в Газе канализационная система не работает нормально с 2017 года, а сточные воды попросту перетекают на территорию Еврейского Государства.

Промежуточное решение состояло в том, чтобы собрать эти нечистоты и отправить на очистительное предприятие в Сдероте. Но дополнительные сточные воды из палестинских городов перегрузили систему и привели к разрыву канализационного трубопровода, что привело к загрязнению и неприятному запаху на израильской стороне.

Ожидается, что работа над созданием новой системы начнется уже в этом месяце.

По данным источников, Израиль выделит на строительство инфраструктурного объекта 15 миллионов шекелей, которые вычтут из денежных сумм, причитающихся властям Палестинской администрации.


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