Израиль построит трубопровод для отвода нечистот из Газы

"В течение более двух лет мы боролись с потоком сточных вод из Газы в Израиль. Это является реальной угрозой для здоровья населения", - сказал инженер Давид Розенберг из районного совета Шаар а-Негев в интервью газете Yedioth Ahronoth в среду.
Стоит отметить, что в Газе канализационная система не работает нормально с 2017 года, а сточные воды попросту перетекают на территорию Еврейского Государства.
Промежуточное решение состояло в том, чтобы собрать эти нечистоты и отправить на очистительное предприятие в Сдероте. Но дополнительные сточные воды из палестинских городов перегрузили систему и привели к разрыву канализационного трубопровода, что привело к загрязнению и неприятному запаху на израильской стороне.
Ожидается, что работа над созданием новой системы начнется уже в этом месяце.
По данным источников, Израиль выделит на строительство инфраструктурного объекта 15 миллионов шекелей, которые вычтут из денежных сумм, причитающихся властям Палестинской администрации.