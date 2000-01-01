ХАМАС осуждает конференцию в Бахрейне

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что палестинская террористическая группа отвергает спонсируемую США экономическую конференцию по Ближнему Востоку на следующей неделе в Бахрейне, поскольку это будет означать "нормализацию" арабских отношений с Израилем.
"Мы четко выражаем свое неприятие и неприятие любой арабской или исламской страны, проводящей такую конференцию, что представляет собой нормализацию с оккупацией", - подчеркнул Хания в ходе пресс-конференции в Газе.
Кроме того, в ходе своего выступления он упомянул и короля Бахрейна, пригрозив последнему, что в случае проведения конференции "на палестинских землях и за их пределами" пройдут масштабные акции протеста.
Администрация президента США Дональда Трампа организовала конференцию, которая должна состояться 25 и 26 июня в Манаме, для обнародования экономической составляющей израильско-палестинского мирного плана Вашингтона.