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ХАМАС осуждает конференцию в Бахрейне | Фото:20.06 17:35   MIGnews.com

ХАМАС осуждает конференцию в Бахрейне

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что палестинская террористическая группа отвергает спонсируемую США экономическую конференцию по Ближнему Востоку на следующей неделе в Бахрейне, поскольку это будет означать "нормализацию" арабских отношений с Израилем.

Об этом в четверг, 20 июня сообщает The Times of Israel.

"Мы четко выражаем свое неприятие и неприятие любой арабской или исламской страны, проводящей такую ​​конференцию, что представляет собой нормализацию с оккупацией", - подчеркнул Хания в ходе пресс-конференции в Газе.

Кроме того, в ходе своего выступления он упомянул и короля Бахрейна, пригрозив последнему, что в случае проведения конференции "на палестинских землях и за их пределами" пройдут масштабные акции протеста.

Администрация президента США Дональда Трампа организовала конференцию, которая должна состояться 25 и 26 июня в Манаме, для обнародования экономической составляющей израильско-палестинского мирного плана Вашингтона.


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