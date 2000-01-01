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ХАМАС пытался сбить вертолет ЦАХАЛа в Газе 20.05 16:03   MIGnews.com

ХАМАС пытался сбить вертолет ЦАХАЛа в Газе

Газета al-Quds  опубликовала материал, в котором рассказывается о попытке террористической ячейки сбить вертолет ЦАХАЛа во время последнего раунда конфронтации в Газе.

Террористы были намерены использовать для этого переносной ракетно-зенитный комплекс.

Атака была подготовлена в районе Нахаль-Оз. Решение о ней было принято после того, как “ВВС сионистов взорвали несколько гражданских зданий”, пишет газета.

В это, время, однако, в небе внезапно появился истребитель-бомбардировщик ЦАХАЛа. Он выпустил ракету и террористическое звено было уничтожено. Корреспондент al-Quds пишет, что если бы не истребитель, “вертолет почти наверняка удалось бы сбить”.


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