20.05 16:03 MIGnews.com

ХАМАС пытался сбить вертолет ЦАХАЛа в Газе

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Газета al-Quds опубликовала материал, в котором рассказывается о попытке террористической ячейки сбить вертолет ЦАХАЛа во время последнего раунда конфронтации в Газе.Террористы были намерены использовать для этого переносной ракетно-зенитный комплекс.Атака была подготовлена в районе Нахаль-Оз. Решение о ней было принято после того, как “ВВС сионистов взорвали несколько гражданских зданий”, пишет газета.В это, время, однако, в небе внезапно появился истребитель-бомбардировщик ЦАХАЛа. Он выпустил ракету и террористическое звено было уничтожено. Корреспондент al-Quds пишет, что если бы не истребитель, “вертолет почти наверняка удалось бы сбить”.