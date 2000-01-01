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`Марш Возвращения`: Убиты 2 палестинца 20.04 16:14   MIGnews.com

"Марш Возвращения": Убиты 2 палестинца

Палестинские источники сообщают, что в ходе столкновений между участниками так называемого "Марша возвращения" и израильскими солдатами на границе сектора Газа и Еврейского государства двое жителей анклава были убиты и еще множестве раненых.

По данным минздрава Газы, погибшие – 24-летний Ахмед Рашад и 25-летний Ахмед Абу Акиль. Таким образом, количество жертв демонстрации, организованной палестинскими группировками еще в конце прошлого месяца, достигло 30.

В ЦАХАЛе сообщили о начале расследования по данному поводу.

Также сообщается о четырех десятках пострадавших. Большинство из них жалуются на вдыхание слезоточивого газа, которым демонстрантов отгоняют от пограничного забора.

Ранее израильская авиация раскидала в секторе Газа листовки с текстом: "ЦАХАЛ готов к любому сценарию. Держитесь подальше от забора и не пытайтесь ему навредить".

Согласно израильским СМИ, в эту пятницу – уже четвертую по счету – количество демонстрантов едва достигло 1 500 человек. Это намного меньше, чем неделями ранее, и достаточно символично, поскольку другое название их акции – "Марш миллионов".
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