Басель Гатас: я помогал борцам за свободу

Бывший депутат Кнессета Басель Гатас, признанный виновным в передаче сотовых телефонов палестинским террористам, отбывающим пожизненный срок в израильской тюрьме, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.
Гатас заявил, что “ни о чем не жалеет”, и действовал “исходя из гуманитарных соображений”.
Гатас заявил, что не будет просить помилования у президента Израиля. Согласно условиям сделки с правосудием, Гатас приговорен к двум годам лишения свободы.
Гатас сообщил, что не считает лиц, которым он передал телефоны, убийцами и назвал их “борцами за свободу”.
Гатас также сообщил о том, что арабы Израиля “подходят к осознанию того, что пришла пора разработать новую стратегию отношения к правительству, и что возможности работы в рамках демократической и парламентской системы исчерпаны”.