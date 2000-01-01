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Басель Гатас: я помогал борцам за свободу 20.03 16:04   MIGnews.com

Басель Гатас: я помогал борцам за свободу

Бывший депутат Кнессета Басель Гатас, признанный виновным в передаче сотовых телефонов палестинским террористам, отбывающим пожизненный срок в израильской тюрьме, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Гатас заявил, что “ни о чем не жалеет”, и действовал “исходя из гуманитарных соображений”.

Гатас заявил, что не будет просить помилования у президента Израиля. Согласно условиям сделки с правосудием, Гатас приговорен к двум годам лишения свободы.

Гатас сообщил, что не считает лиц, которым он передал телефоны, убийцами и назвал их “борцами за свободу”.

Гатас также сообщил о том, что арабы Израиля “подходят к осознанию того, что пришла пора разработать новую стратегию отношения к правительству, и что возможности работы в рамках демократической и парламентской системы исчерпаны”.
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