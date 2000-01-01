20.02 09:03 MIGnews.com

Пора расстаться и с арабами, живущими в границах 67-го года

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утром 20 февраля дал интервью радио Решет Бет.Либерман подчеркнул, что следует “расстаться” и с теми арабами, что живут в Иудее и Самарии, и с теми, что остались в границах 67-го года.Либерман подчеркнул, что нет никаких причин держать в составе Израиля арабов Умм эль-Фахма, называющих себя палестинцами.Министр сообщил, что основным принципом финального соглашения с палестинцами станет обмен людьми и территориями, а не “земля в обмен на мир”.Либерман также сказал, что соглашение с палестинцами должно стать лишь частью более масштабного соглашения Израиля с арабским миром.