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Пора расстаться и с арабами, живущими в границах 67-го года 20.02 09:03   MIGnews.com

Пора расстаться и с арабами, живущими в границах 67-го года

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утром 20 февраля дал интервью радио Решет Бет.

Либерман подчеркнул, что следует “расстаться” и с теми арабами, что живут в Иудее и Самарии, и с теми, что остались в границах 67-го года.

Либерман подчеркнул, что нет никаких причин держать в составе Израиля арабов Умм эль-Фахма, называющих себя палестинцами.

Министр сообщил, что основным принципом финального соглашения с палестинцами станет обмен людьми и территориями, а не “земля в обмен на мир”.

Либерман также сказал, что соглашение с палестинцами должно стать лишь частью более масштабного соглашения Израиля с арабским миром.
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