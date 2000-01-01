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Аналитики: новая `арабская весна` возможна уже в 2020 году | Фото:19.12 21:41   MIGnews.com

Аналитики: новая "арабская весна" возможна уже в 2020 году

Аналитики по Ближнему Востоку считают, что в 2020 году Биньямин Нетаниягу потеряет свою власть, после чего может начаться новая "арабская весна".

Об этом говорится в отчете исследователей британско-израильского аналитического центра BICOM, где уточняется, что соседние арабские страны "погрузятся в хаос", передает Jewish News.

По мнению аналитиков, вероятность начала "арабской весны 2.0" исходит от гражданской войны в Ливане, Ираке и Иране, раскола в Йемене и от Египта. Тем не менее, в отчете утверждается, что новый лидер, которым, вероятно, станет бывший начальник штаба ЦАХАЛ Бенни Ганц, сможет восстановить доверие с соседом Израиля Иорданией.

Согласно прогнозу BICOM, Иран будет надеяться на то, что "вечно мешающий" президент США Дональд Трамп будет занимать свой пост всего один срок. Исследователи также напомнили, что Тегеран уже начал демонстрировать более агрессивное поведение, нападая на американские беспилотники и нефтяные месторождения Саудовской Аравии.

Израиль и союзники осведомлены, что Иран вполне способен за себя постоять при помощи новой крылатой ракеты Hoveizeh (с радиусом действия 1350 км), баллистической ракеты Dezful (1000 км) и баллистической ракеты Khorramshahr (до 2000 км).

Еще большую обеспокоенность у ЦАХАЛ вызывают амбиции Ирана превратить Йемен и Ирак в места запуска ракет, нацеленных на Израиль. Обе страны имеют обширные участки, контролируемые местными силами, лояльными Тегерану. Иранские ракеты, размещенные в Иране, Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, будут представлять огромную угрозу.


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