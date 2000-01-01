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Египет требуют убрать протестующих с границы Газы 19.10 11:17   MIGnews.com

Египет требует убрать протестующих с границы Газы

Делегация представителей египетской разведки в Газе потребовала от ХАМАСа, чтобы участники Маршей Возвращения были удалены на 500 метров от пограничных сооружений, и не пытались вступать в соприкосновение с силами ЦАХАЛа.

Соответствующую информацию распространила ливанская газета Al-Akhbar.

В обмен на это египтяне обещают Газе “осуществление масштабных международных гуманитарных проектов”. Представители ХАМАСа на это ответили, что “проектов недостаточно для разрешения трагической ситуации в Газе”.

Высокопоставленный сановник ХАМАСа Халил аль-Хайя  заявил, что визит шефа египетской разведки Аббаса Камиля в Газу состоится. Камиль якобы попытается убедить Махмуда Аббаса в необходимости снятия санкции с Газы и формирования правительства национального единства - таковы требования ХАМСа.


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