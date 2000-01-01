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В Газе боятся, что Израиль возобновит переговоры с ПА | Фото:19.09 23:20   MIGnews.com

В Газе боятся, что Израиль возобновит переговоры с ПА

Один из главарей террористической организации "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хинди выразил обеспокоенность тем фактом, что после парламентских выборов в Израиле могут возобновиться контакты с администрацией Палестинской автономии, и впоследствии это может обернуться полномасштабной войной в Газе.

Такое мнение боевик выразил, комментируя предварительные результаты голосования в своем интервью, передает издание "Аруц Шева".

"Мы внимательно следим за любым развитием событий в Израиле", – заявил аль-Хинди.

По его словам, террористические группировки в Газе постоянно развивают свой военный потенциал, используя для этого столкновения с ЦАХАЛом.

"Мы способны производить оружие, несмотря на осаду сектора Газа, и помешать Израилю достичь своих целей. Мы верим, что палестинцы начнут борьбу с Израилем по всему миру", – резюмировал один из главарей "Исламского джихада".


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