19.09 23:20 MIGnews.com

В Газе боятся, что Израиль возобновит переговоры с ПА

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Один из главарей террористической организации "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хинди выразил обеспокоенность тем фактом, что после парламентских выборов в Израиле могут возобновиться контакты с администрацией Палестинской автономии, и впоследствии это может обернуться полномасштабной войной в Газе.Такое мнение боевик выразил, комментируя предварительные результаты голосования в своем интервью, передает издание "Аруц Шева"."Мы внимательно следим за любым развитием событий в Израиле", – заявил аль-Хинди.По его словам, террористические группировки в Газе постоянно развивают свой военный потенциал, используя для этого столкновения с ЦАХАЛом."Мы способны производить оружие, несмотря на осаду сектора Газа, и помешать Израилю достичь своих целей. Мы верим, что палестинцы начнут борьбу с Израилем по всему миру", – резюмировал один из главарей "Исламского джихада".