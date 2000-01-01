19.09 10:57 MIGnews.com

Всемирный банк: экономика Газы на грани краха

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Экономика Палестинской автономии столкнулась с серьезным дефицитом финансирования, который по итогам текущего года может достигнуть суммы в почти 2 миллиарда долларов.Соответствующие данные содержаться в последнем отчете Всемирного банка, опубликованном в среду, 18 сентября.По данным организации, экономика Газы начала падать в крутое пике еще в начале февраля, после решения правительства Израиля удерживать из налогов, причитающихся ПА, сумму, равную той, которую ее администрация выплачивает на поддержку террористов и их семей.Такой шаг Иерусалима заставил председателя ПА Махмуда Аббаса ввести режим жесткой экономии, сократив зарплаты сотрудников почти вдвое, что еще сильнее ударило по местному населению, более четверти которого во втором квартале 2019 года и так не имело никакого заработка.В свою очередь, администрация автономии отреагировала на решение израильских властей, отказавшись от денег, оставшихся после вычета соответствующих компенсаций. Позже Аббас лично подтвердил, что не согласен с частичной выплатой налогов. Кроме того, он подчеркнул, что не намерен прекращать поддержку террористов и их семей.Отметим, в прошлом месяце сектор Газа все же принял частичную выплату в размере чуть более полумиллиарда долларов, что, тем не менее, согласно докладу, не помогло преодолеть кризис ликвидности."Тамошние перспективы вызывают серьезное беспокойство. Проблемы с деньгами уже сказываются на способности администрации Газы выполнять обязанности по выплатам госслужащим и предоставлению социальных услуг", – резюмировал глава регионального подразделения Всемирного банка Кантан Шанкар.Документ собираются представить международной донорской группе, известной как Специальный комитет связи, собирающей деньги на нужды палестинцев, на ее встрече, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе.