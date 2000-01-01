Шведский политик: депортировать всех евреев из Израиля
Кандидат в парламент Швеции от партии "Феминистская инициатива" Олдос Джавиди предложила депортировать всех евреев в США для установления мира на Ближнем Востоке. Заявление политика вызвало шквал критики среди политического круга.
Однако позже она опровергла свои слова, заявив, что отрывок речи из интервью Feministiskt Perspektiv "был неверно истолкован".
"Это мое личное мнение, и эта идея была чересчур фантастичной", - заявила Джавиди прежде, чем отправится к берегам Газы.
Также в интервью интернет-изданию она обвинила Израиль в "краже земли" и лишении палестинцев средств существования, также как и США, совершившие преступления против коренного народа – индейцев.
"Так почему бы не пригласить друзей к себе и освободить место для них на ферме? Пусть наслаждаются друг другом, а палестинцы будут жить в мире и отстраивать страну, которая когда-то им принадлежала. Я могу хотя бы помечтать об этом?", - цитирует Times of Israel слова дочери мигрантов из Ирана.
На своей странице в Facebook Джавиди написала, что попросила редакцию удалить последнюю цитату в статье, так как она никоим образом не отражает политику "Феминистской инициативы".
"Это не политический проект, а фантазия, которая, как я теперь понимаю, может быть неправильно истолкована", - написала политик во вторник, 17 июля.