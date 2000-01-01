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Дрон ЦАХАЛа атаковал поджигателей в Газе: 1 убит | Фото: Israel Defense Forces/Flickr19.07 16:48   MIGnews.com

Дрон ЦАХАЛа атаковал поджигателей в Газе

Беспилотник военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковал группу палестинских террористов около Рафиаха, которые запускали подожженные воздушные шары с юга сектора Газа в сторону блокпоста ЦАХАЛ.

Сообщается, что в результате авиаудара трое террористов были ранены и еще один - убит. Им оказался Абдель Карим Редуан - член военизированного крыла группировки, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".



"ЦАХАЛ продолжит применять большую силу против террористической деятельности под руководством террористического движения ХАМАС, очень серьезно рассматривая эти действия", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Отмечается, что вскоре после авианалета, были атакованы позиции израильских военных – с юга Газы по ЦАХАЛу запустили два минометных снаряда.

Только за этот день активисты и сотрудники Еврейского национального фонда - Керен Каемет ле Исраэль зафиксировали 11 пожаров, спровоцированных поджогами из Газы.
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