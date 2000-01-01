Дрон ЦАХАЛа атаковал поджигателей в Газе

Беспилотник военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковал группу палестинских террористов около Рафиаха, которые запускали подожженные воздушные шары с юга сектора Газа в сторону блокпоста ЦАХАЛ.
Сообщается, что в результате авиаудара трое террористов были ранены и еще один - убит. Им оказался Абдель Карим Редуан - член военизированного крыла группировки, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".
כלי טיס של כוחותינו ביצע תקיפה לעבר חוליית מחבלים ששיגרה בלוני תבערה סמוך לעמדת חמאס בדרום רצועת עזה לעבר שטח מדינת ישראל. אנו נמשיך לפעול בעצימות גוברת כנגד פעילות הטרור שמוביל ארגון הטרור חמאס ונראה בחומרה כל פעילות מסוג זה
"ЦАХАЛ продолжит применять большую силу против террористической деятельности под руководством террористического движения ХАМАС, очень серьезно рассматривая эти действия", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.