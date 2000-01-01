19.07 12:02 MIGnews.com
ЦАХАЛ убирает инженерную технику от границы с Газой
Израильский портал DEBKA сообщает о том, что ЦАХАЛ убирает от границы с Газой тяжелое военное и гражданское инженерное оборудование.
Инженерное оборудование применялось для строительства подземного барьера против террористических тоннелей.
Все работники проекта по созданию подземного барьера эвакуированы с границы Газы.
Решение о прекращении работ, по сообщениям в израильской прессе, было принято несколько дней назад ввиду опасности террористических атак.
Работы прекращены несмотря на то, что по всей видимости, между Израилем и ХАМАСом заключено соглашение о деэскалации.
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