19.07 12:02 MIGnews.com

ЦАХАЛ убирает инженерную технику от границы с Газой

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Израильский портал DEBKA сообщает о том, что ЦАХАЛ убирает от границы с Газой тяжелое военное и гражданское инженерное оборудование.Инженерное оборудование применялось для строительства подземного барьера против террористических тоннелей.Все работники проекта по созданию подземного барьера эвакуированы с границы Газы.Решение о прекращении работ, по сообщениям в израильской прессе, было принято несколько дней назад ввиду опасности террористических атак.Работы прекращены несмотря на то, что по всей видимости, между Израилем и ХАМАСом заключено соглашение о деэскалации.