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Эрдоган сравнил Израиль с нацистской Германией | Фото:19.05 09:08   MIGnews.com

Эрдоган сравнил Израиль с нацистской Германией

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу сравнил действия Израиля против палестинцев в Газе с преследованием нацистами евреев во время Второй мировой войны.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает The Times of Israel.

"Нет никакой разницы между зверством, с которым столкнулся еврейский народ в Европе 75 лет назад, и жестокостью, которой подвергаются наши братья в Газе", - заявил Эрдоган на саммите исламских лидеров в Стамбуле.

По словам турецкого президента, люди, которые подверглись кровавым пыткам в немецких концентрационных лагерях, теперь используют нацистские методы против палестинского населения Газы.

"Я скажу открыто и четко, что то, что делает Израиль, - это бандитизм, жестокость и государственный террор", - добавил глава Турции.

Отметим, что турецкий лидер поддерживает террористическую группировку ХАМАС, правящую в Газе, и уже давно является главным критиком Израиля.

Напомним, в Турции тысячи граждан откликнулись на призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и вышли в пятницу на марш в поддержку палестинцев, демонстрируя солидарность с жителями Газы и осуждая Израиль.

Ранее стало известно, что Совет по правам человека при ООН намерен расследовать военные преступления Израиля против Палестины.
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