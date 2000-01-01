Эрдоган сравнил Израиль с нацистской Германией

"Нет никакой разницы между зверством, с которым столкнулся еврейский народ в Европе 75 лет назад, и жестокостью, которой подвергаются наши братья в Газе", - заявил Эрдоган на саммите исламских лидеров в Стамбуле.
По словам турецкого президента, люди, которые подверглись кровавым пыткам в немецких концентрационных лагерях, теперь используют нацистские методы против палестинского населения Газы.
"Я скажу открыто и четко, что то, что делает Израиль, - это бандитизм, жестокость и государственный террор", - добавил глава Турции.
Отметим, что турецкий лидер поддерживает террористическую группировку ХАМАС, правящую в Газе, и уже давно является главным критиком Израиля.
Напомним, в Турции тысячи граждан откликнулись на призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и вышли в пятницу на марш в поддержку палестинцев, демонстрируя солидарность с жителями Газы и осуждая Израиль.