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Аббас поприветствовал террориста, отсидевшего за убийство | Фото:19.04 12:57   MIGnews.com

Аббас поприветствовал террориста, отсидевшего за убийство

Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас радостно приветствовал террориста, который только что отсидел 20 лет в израильской тюрьме за убийство.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что, таким образом, в ПА отмечают День заключенных.

По данным издания, члены ФАТХ подготовили теплый прием для Раджаи Хаддада, называя убийцу "лидером, героем и бойцом".

Согласно информации издания, в эфире палестинского телевидения бывший заключенный пообщался с палестинскими политиками, жалуясь на проблемы преступников в израильской тюрьме.

"Президент расспросил меня обо всех и каждом", - сказал Хаддад. – "Мы просидели вместе целый час, и он слушал меня. Он расспрашивал о заключенных, слушал мои ответы, и все записывал. Президент передал приветствие всем заключенным".
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