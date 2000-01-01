Аббас поприветствовал террориста, отсидевшего за убийство

Отметим, что, таким образом, в ПА отмечают День заключенных.
По данным издания, члены ФАТХ подготовили теплый прием для Раджаи Хаддада, называя убийцу "лидером, героем и бойцом".
Согласно информации издания, в эфире палестинского телевидения бывший заключенный пообщался с палестинскими политиками, жалуясь на проблемы преступников в израильской тюрьме.
"Президент расспросил меня обо всех и каждом", - сказал Хаддад. – "Мы просидели вместе целый час, и он слушал меня. Он расспрашивал о заключенных, слушал мои ответы, и все записывал. Президент передал приветствие всем заключенным".