Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израиль уничтожил подземный комплекс новыми средствами 19.03 13:15   MIGnews.com

Израиль уничтожил подземный комплекс новыми средствами

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе серии последовательных военных операций был уничтожен подземный военный комплекс ХАМАСа в центральной части Газы.

Пресс-представитель ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус сообщил, что в ходе атак ночью 18 марта был уничтожен тоннель, который должен был соединить новые подземные сооружения ХАМАСа со старым тоннелем, разрушенным ЦАХАЛем в июле 2014 года.



Конрикус заявил, что израильская армия на протяжении нескольких недель наблюдала за строительством нового тоннеля с помощью новых технологий.





Конрикус сказал: “ХАМАС пытался построить обходной путь, который соединил бы новый тоннель с той частью старого, которая считается пригодной для использования”.

Тоннель был уничтожен с израильской территории, но без применения взрывчатки. Конрикус заявил, что для разрушения тоннеля “использовался определенный компонент”, но не назвал какой. Военные отказались публиковать какие-либо технические подробности.

Это - уже четвертый тоннель, разрушенный Израилем с октября прошлого года. 30 октября был уничтожен террористический тоннель Исламского Джихада. В результате атаки погибли 10 боевиков Исламского джихада и ХАМАСа. Уже тогда палестинцы обвинили Израиль в применении незаконных видов оружия. Подробнее об этом можно прочитать в материале "ЦАХАЛ применил боевые отравляющие вещества при атаке против тоннеля в Газе".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:05
Гендиректор Безека уходит со своего поста
13:47
Джонсон уверен, РФ хочет скрыть иглу правды в стоге лжи
13:23
Посол США осуждает молчание ПА после терактов
12:39
Арабы в восторге от песни Израиля на Евровидении
12:38
Асад на передовой встретился с сирийскими бойцами
12:31
Массовые аресты наркоторговцев в Тель-Авиве
12:03
В Копенгагене попытались сжечь посольство Турции
11:41
"Facebook - хищник" распространяет ненависть к рохинджа
11:38
Жертва домогательств босса Лахав 443 подал иск к полиции
11:26
Перед бурей: Израиль уведомили об ухудшении здоровья Аббаса
11:21
Израильтяне стали тратить на дорогу до работы на 30% больше
10:47
Турки высадили израильтян с самолета за шутку о бомбе
10:24
МИД Израиля об инциденте с контрабандой оружия французом
10:21
Вслед за британцами поляки могут выслать дипломатов РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus