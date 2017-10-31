Израиль уничтожил подземный комплекс новыми средствами
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе серии последовательных военных операций был уничтожен подземный военный комплекс ХАМАСа в центральной части Газы.
Пресс-представитель ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус сообщил, что в ходе атак ночью 18 марта был уничтожен тоннель, который должен был соединить новые подземные сооружения ХАМАСа со старым тоннелем, разрушенным ЦАХАЛем в июле 2014 года.
Конрикус заявил, что израильская армия на протяжении нескольких недель наблюдала за строительством нового тоннеля с помощью новых технологий.
As part of the efforts to locate and neutralize terror tunnels, which has been ongoing since Operation 'Protective Edge' and has been intensified in the past six months, the attempt to renew an old Hamas terror tunnel was identified at an early phase pic.twitter.com/BnYYLyrbeI
Конрикус сказал: “ХАМАС пытался построить обходной путь, который соединил бы новый тоннель с той частью старого, которая считается пригодной для использования”.
Тоннель был уничтожен с израильской территории, но без применения взрывчатки. Конрикус заявил, что для разрушения тоннеля “использовался определенный компонент”, но не назвал какой. Военные отказались публиковать какие-либо технические подробности.
Это - уже четвертый тоннель, разрушенный Израилем с октября прошлого года. 30 октября был уничтожен террористический тоннель Исламского Джихада. В результате атаки погибли 10 боевиков Исламского джихада и ХАМАСа. Уже тогда палестинцы обвинили Израиль в применении незаконных видов оружия. Подробнее об этом можно прочитать в материале "ЦАХАЛ применил боевые отравляющие вещества при атаке против тоннеля в Газе".