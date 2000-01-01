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К Хизбалле попали российские антикорабельные ракеты Яхонт | Фото: Jno/WikiMedia Commons19.02 11:48   MIGnews.com

"Хизбалла" вооружилась российскими ракетами "Яхонт"

Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" обзавелась противокорабельными ракетами "Оникс" (экспортное название "Яхонт"), что создает реальную угрозу израильской газодобыче на шельфе Средиземного моря, торговым судам Еврейского государства и ВМС ЦАХАЛа.

Как пишет "Едиот Ахронот", о наличии у ливанских боевиков российских сверхзвуковых ракет сообщил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности анонимный источник в разведке западных стран. Официально же на мероприятии это не обсуждалось.

Безусловно, самая большая угроза, которую несет наличие такого оружия у врагов Израиля, помимо ограничения деятельности ВМС, это возможность уничтожения газодобывающих установок. Ранее обезопасить их хотели установкой наводных версий ПВО "Железный Купол".

Ранее представители израильской сферы безопасности называли попадание в руки "Хизбаллы" оружия наподобие "Оникса" "красной линией", а в 2013 году были предотвращены как минимум две поставки в Ливан таких ракетных систем из Сирии, где находится огромный арсенал российских антикорабельных ракет.

В 2014 году в The Wall Street Journal заявили, что у "Хизбаллы" уже есть не менее 12 систем "Яхонта", но на тот момент министр обороны Израиля Моше Яалон опроверг эти сведения, заявив: в Израиле уверены, что у ливанцев еще нет этих ракет.

Стоит отметить, что информацию в "Едиот Ахронот" могут подтверждать и слова шейха Хассана Насраллы, который несколько дней назад, в очередной раз угрожая Израилю заявил, что у "Хизбаллы" "имеется то, что может повлиять на исход любой войны".
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