"Хизбалла" вооружилась российскими ракетами "Яхонт"

Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" обзавелась противокорабельными ракетами "Оникс" (экспортное название "Яхонт"), что создает реальную угрозу израильской газодобыче на шельфе Средиземного моря, торговым судам Еврейского государства и ВМС ЦАХАЛа.
Как пишет "Едиот Ахронот", о наличии у ливанских боевиков российских сверхзвуковых ракет сообщил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности анонимный источник в разведке западных стран. Официально же на мероприятии это не обсуждалось.
Безусловно, самая большая угроза, которую несет наличие такого оружия у врагов Израиля, помимо ограничения деятельности ВМС, это возможность уничтожения газодобывающих установок. Ранее обезопасить их хотели установкой наводных версий ПВО "Железный Купол".
Ранее представители израильской сферы безопасности называли попадание в руки "Хизбаллы" оружия наподобие "Оникса" "красной линией", а в 2013 году были предотвращены как минимум две поставки в Ливан таких ракетных систем из Сирии, где находится огромный арсенал российских антикорабельных ракет.
В 2014 году в The Wall Street Journal заявили, что у "Хизбаллы" уже есть не менее 12 систем "Яхонта", но на тот момент министр обороны Израиля Моше Яалон опроверг эти сведения, заявив: в Израиле уверены, что у ливанцев еще нет этих ракет.