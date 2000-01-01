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Отдать Газе Цеэлим для расширения жизненного пространства 18.12 08:39   MIGnews.com

Отдать Газе Цеэлим для расширения жизненного пространства

Корпорация КАН посвятила очередной выпуск передачи Зман Эмет проблемам Газы.

В программе выступили несколько высокопоставленных офицеров службы безопасности Израиля и несколько генералов, рассказавших о проблемах палестинского анклава и поделившихся своим видением возможного их решения.

Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа  Яир Наве в качестве одного из возможных рецептов решения для Газы предложил следующее: ”Следует понять, Газа - точка на карте. Точка, которая должна была стать Сингапуром, но на деле она едва ли гараж на заднем дворе Ашкелона. Нам необходимо придумать какой-то вектор, который приведет к развитию Газы, с точки зрения жизненного пространства в направлении Египта, даже возможно, передачу территорий от Израиля - в районе Цеэлим... ”.

Корреспондент задал уточняющий вопрос: “Израиль должен передать территории Газе?” Наве ответил: “Положительно”.


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