Отдать Газе Цеэлим для расширения жизненного пространства
Корпорация КАН посвятила очередной выпуск передачи Зман Эмет проблемам Газы.
В программе выступили несколько высокопоставленных офицеров службы безопасности Израиля и несколько генералов, рассказавших о проблемах палестинского анклава и поделившихся своим видением возможного их решения.
Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Наве в качестве одного из возможных рецептов решения для Газы предложил следующее: ”Следует понять, Газа - точка на карте. Точка, которая должна была стать Сингапуром, но на деле она едва ли гараж на заднем дворе Ашкелона. Нам необходимо придумать какой-то вектор, который приведет к развитию Газы, с точки зрения жизненного пространства в направлении Египта, даже возможно, передачу территорий от Израиля - в районе Цеэлим... ”.
Корреспондент задал уточняющий вопрос: “Израиль должен передать территории Газе?” Наве ответил: “Положительно”.