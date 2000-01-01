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Москва приглашает лидера ХАМАС на переговоры по Газе 18.12 09:22   MIGnews.com

Москва приглашает лидера ХАМАС на переговоры по Газе

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания направляется в Москву в конце этой недели для переговоров с кремлевскими официальными лицами о последних событиях и двусторонних отношениях, заявили в понедельник официальные лица ХАМАСа.

Визит, по словам чиновников, происходит по приглашению МИД России.

По пути в Москву Хания, как ожидается, остановится в Каире, где он также проведет переговоры о последних событиях в Газе, в частности об усилиях Египта по организации долгосрочного прекращения огня с Израилем.


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