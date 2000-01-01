Москва приглашает лидера ХАМАС на переговоры по Газе
Лидер ХАМАСа Исмаил Хания направляется в Москву в конце этой недели для переговоров с кремлевскими официальными лицами о последних событиях и двусторонних отношениях, заявили в понедельник официальные лица ХАМАСа.
Визит, по словам чиновников, происходит по приглашению МИД России.
По пути в Москву Хания, как ожидается, остановится в Каире, где он также проведет переговоры о последних событиях в Газе, в частности об усилиях Египта по организации долгосрочного прекращения огня с Израилем.