ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля

Это происходит после того, как избранный президент Бразилии Джейр Болсонару объявил в ноябре о своем намерении перевести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.
Кроме того, в субботу Австралия объявила о признании Западного Иерусалима столицей Израиля, хотя перемещение посольства из Тель-Авива не произойдет, пока не будет достигнуто мирное урегулирование.
Во вторник Лига арабских государств решила направить "высокопоставленную делегацию" в Бразилию и Австралию, чтобы проинформировать там официальных лиц о необходимости "соблюдать международное право" в отношении Иерусалима.
Решение было принято на внеочередной встрече в штаб-квартире Лиги в Каире, на которой присутствовали делегаты из стран-членов.
ЛАГ также призвала Совет Безопасности ООН "выполнить свои обязанности, оказав давление на Израиль ... и прекратить агрессию против палестинского народа".