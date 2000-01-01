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ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля | Фото:18.12 21:02   MIGnews.com

ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля

Лига арабских государств приняла резолюцию, призывающую Австралию и Бразилию "соблюдать международное право" в отношении статуса Иерусалима.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает The Times of Israel.

Это происходит после того, как избранный президент Бразилии Джейр Болсонару объявил в ноябре о своем намерении перевести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Кроме того, в субботу Австралия объявила о признании Западного Иерусалима столицей Израиля, хотя перемещение посольства из Тель-Авива не произойдет, пока не будет достигнуто мирное урегулирование.

Во вторник Лига арабских государств решила направить "высокопоставленную делегацию" в Бразилию и Австралию, чтобы проинформировать там официальных лиц о необходимости "соблюдать международное право" в отношении Иерусалима.

Решение было принято на внеочередной встрече в штаб-квартире Лиги в Каире, на которой присутствовали делегаты из стран-членов.

ЛАГ также призвала Совет Безопасности ООН "выполнить свои обязанности, оказав давление на Израиль ... и прекратить агрессию против палестинского народа".


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