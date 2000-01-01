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ПА обвиняет Израиль в `агрессии` и `терроризме` | Фото:18.12 17:51   MIGnews.com

ПА обвиняет Израиль в "агрессии" и "терроризме"

Палестинская администрация усилила свою критику в сторону Израиля и призвала Международный уголовный суд (МУС) начать "уголовное расследование" израильских "преступлений и нарушений" против палестинцев.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает The Jerusalem Post.

Призыв, который был сделан Кабинетом ПА после его еженедельного совещания в Рамалле, прозвучал в ответ на недавние меры безопасности Израиля после террористических нападений в районе Офры и Гиват-Асафа.

Палестинские чиновники утверждают, что меры безопасности Израиля подрывают ПА и поощряют экстремистские элементы, включая ХАМАС.

В своем заявлении, ПА осуждает Израиль за "нападения, агрессию и терроризм". Кроме того, Рамалла обвиняет ЦАХАЛ в "совершении вторжений в палестинские города" и ""нарушении международного права и палестинского суверенитета".


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