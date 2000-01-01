Палестинская администрация усилила свою критику в сторону Израиля и призвала Международный уголовный суд (МУС) начать "уголовное расследование" израильских "преступлений и нарушений" против палестинцев.
Призыв, который был сделан Кабинетом ПА после его еженедельного совещания в Рамалле, прозвучал в ответ на недавние меры безопасности Израиля после террористических нападений в районе Офры и Гиват-Асафа.
Палестинские чиновники утверждают, что меры безопасности Израиля подрывают ПА и поощряют экстремистские элементы, включая ХАМАС.
В своем заявлении, ПА осуждает Израиль за "нападения, агрессию и терроризм". Кроме того, Рамалла обвиняет ЦАХАЛ в "совершении вторжений в палестинские города" и ""нарушении международного права и палестинского суверенитета".