Лейбористы Австралии признают "палестинское государство"
Австралийская лейбористская партия заявила, что признает "палестинское государство", если придет к власти в Канберре, спустя несколько дней после того, как премьер-министр страны признал Западный Иерусалим столицей Израиля.
Партия приняла это предложение на своей ежегодной национальной конференции в Аделаиде.
Она призывает "следующее лейбористское правительство признать Палестину в качестве государства" и ставит этот вопрос приоритетным.
Выступая на конференции во вторник, сенатор по международным связям Пенни Вонг, который станет министром иностранных дел в правительстве лейбористов, подчеркнул, что признание палестинского государства станет частью процесса на благо обоих народов.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято будущим кабинетом. Австралия планирует проведение федеральных выборов 18 мая 2019 года.
Напомним, в субботу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что его правительство признает Западный Иерусалим, то есть районы города, удерживаемые Израилем до июня 1967 года, в качестве столицы, но спорный перенос посольства из Тель-Авива не произойдет, пока не будет достигнуто мирное урегулирование.
Стоит отметить, что палестинские чиновники выразили публичный гнев по поводу объявления.