18.11 14:05 MIGnews.com

ЦАХАЛ: мы знали об огромной ракете Исламского джихада

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По сообщениям в израильских СМИ, высокопоставленный представитель ЦАХАЛа встретился с руководителями местных органов власти граничащих с Газой территорий. Речь идет о первой подобной встрече с момента окончания боевых действий, вызванных ликвидацией командира Исламского джихада Бахи аль-Ата.С представителями местных советов встречался командир южной бригады Дивизии газы полковник Лирон Батито. Среди прочего ему задали вопросы об огромной ракете Исламского джихада, взорвавшейся на территории местного совета Эшколь, о возможностях террористических организаций и о том, как ЦАХАЛ намерен им противодействовать.Полковник Батито заявил: “Большая ракета, которая взорвалась в районе Эшколь - возможность, которая была нам известна. Мы готовы к этому. В последнее время Исламский джихад поднял голову и значительно нарастил свой военный потенциал”. По словам офицера, ответом на это и стала ликвидация Бахи аль-Ата. Батито сказал: "Цель была - больно ударить по ним".Командир подчеркнул: “Мы развернули мощные силы в секторе. Речь идет и о батальонах, дислоцированных в секторе, и подразделениях спецназа, переброшенных на усиление. за годы службы я побывал во всех точках Израиля, и я нахожусь под сильнейшим впечатлением от устойчивости и силы жителей юга”.