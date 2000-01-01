18.10 06:40 MIGnews.com

Военно-политический кабинет заседал пять часов

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Министры - члены военно-политического кабинета более пяти часов обсуждали, как отреагировать на последнюю эскалацию на юге Израиля.Министры дискутировали о том, должен ли ЦАХАЛ начать широкомасштабную операцию в Газе после того, как в результате прямого попадания ракеты “Град” был разрушен жилой дом в Беэр-Шеве.Предполагается, что большинство министров требуют, чтобы до того, как такая операция началась, были бы исчерпаны все возможности достижения соглашения с ХАМАСом при посредничестве Египта.Большинство министров согласились с тем, что реакция Израиля после того, как ХАМАС пересечет “красную линию” должна быть жесткой , но одновременно ее масштабы должны быть таковы, чтобы они позволили Израилю выйти из военного столкновения быстро. Правительство не желает , чтобы Израиль был втянут в широкомасштабную конфронтацию.Против большинства выступает министр обороны Авигдор Либерман. Либерман требует сильной и немедленной реакции: “Нам говорят, что ХАМАС этого не хотел, но в 30-х нам говорили, что Гитлер не имел этого в виду, и в 70-х нам говорили, что Хомейни не имел этого в виду - и все знают, чем это закончилось”.Министры однако, сомневаются в серьезности Либермана и указывают на то, что он не представил никакого альтернативного плана действий или целей масштабной операции. Источник в кабинете заявил корреспонденту второго канала израильского ТВ: “Либерман цинично использует политические соображения, чтобы прикрыться от атак Беннета. Он требует начать операцию зная, что кабинет ее не допустит”.Беннетт, со своей стороны, требует “жесткого ответа”, но настаивает на том, что ЦАХАЛ ни при каких обстоятельствах не должен быть втянут в сухопутную операцию.