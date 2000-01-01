Вашингтон закрывает консульство в Восточном Иерусалиме
Государственный секретарь США Майк Помпео объявил сегодня, что американское генконсульство, расположенное в Восточном Иерусалиме, которое обслуживало до сих пор жителей Палестинской автономии, будет объединено с новым посольством США в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.
"Это решение является частью общих усилий по повышению эффективности и производительности нашей работы. Это не свидетельствует об изменении политики США в отношении Иерусалима, Иудеи и Самарии или Газы", - цитирует Reuters слова Помпео.
По его словам, новый "палестинский отдел", который будет создан при посольстве в Иерусалиме, будет предоставлять весь спектр услуг жителямИудеи и Самарии, Газы и арабских кварталов израильской столицы.
Помпео подчеркнул, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по поддержанию мира между Еврейским государством и палестинцами.