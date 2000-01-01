Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Вашингтон закрывает консульство в Восточном Иерусалиме | Фото:18.10 19:48   MIGnews.com

Вашингтон закрывает консульство в Восточном Иерусалиме

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил сегодня, что американское генконсульство, расположенное в Восточном Иерусалиме, которое обслуживало до сих пор жителей Палестинской автономии, будет объединено с новым посольством США в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

"Это решение является частью общих усилий по повышению эффективности и производительности нашей работы. Это не свидетельствует об изменении политики США в отношении Иерусалима, Иудеи и Самарии или Газы", - цитирует Reuters слова Помпео.

По его словам, новый "палестинский отдел", который будет создан при посольстве в Иерусалиме, будет предоставлять весь спектр услуг жителямИудеи и Самарии, Газы и арабских кварталов израильской столицы.

Помпео подчеркнул, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по поддержанию мира между Еврейским государством и палестинцами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:09
Глава B'Tselem раскритиковал Израиль в ООН
20:54
Путин: трагедия в Керчи - результат глобализации
20:07
Минздрав хочет наказывать противников вакцинации
19:07
ХАМАС снова пригрозил Израилю
17:57
Совет безопасности ООН начал заседание по Ближнему Востоку
17:09
Французский министр бойкотирует саудовскую конференцию
17:08
Израиль и США создали ханукальную марку
16:53
К Газе стягивают танки и бронетранспортеры
16:41
Македония и НАТО начали переговоры о вступлении в Альянс
16:12
Израиль обрушился с критикой на прокурора МУС
15:49
Погиб подозреваемый в убийстве Хашогги
15:32
Представитель ПА призвал "сорвать" снос Хан-аль-Ахмар
15:08
Стало известно, где керченский стрелок взял взрывчатку
14:32
Продавец зелени скрыл доходов на 14,5 миллионов шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus