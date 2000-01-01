18.10 16:53 MIGnews.com

К Газе стягивают танки и бронетранспортеры

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Израильские СМИ сообщают о том, что в приграничных с Газой районах концентрируются крупные силы ЦАХАЛа.К границе переброшены сотни солдат, десятки танков, самоходных артиллерийских орудий, бронированных бульдозеров и бронетранспортеров.Один из жителей приграничной полосы заявил корреспонденту ynet: “Такого мы не видели во времен “Нерушимой Скалы”.Одним из предположений является то, что ЦАХАЛ хочет продемонстрировать ХАМАСу свою готовность к решительным действиям накануне очередного Марша Возвращения, который должен состояться завтра.