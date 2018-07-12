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Европейские наблюдатели атакуют израильтян в Хевроне 18.07 08:14   MIGnews.com

Европейские наблюдатели атакуют израильтян в Хевроне

Газета Маарив сообщает о том, что стал известен новый случай провокации со стороны европейских “наблюдателей” против израильских поселенцев в Хевроне.

Европейская наблюдательная группа TIPH работает в Хевроне для того, чтобы фиксировать нарушения с обеих сторон - арабской и израильской. Группа состоит из граждан Дании, Италии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Турции. Израильские поселенцы давно жалуются на предвзятое отношение со стороны “беспристрастных” наблюдателей TIPH.

На прошлой неделе интернет всколыхнул клип, в котором швейцарский наблюдатель дает пощечину 10-летнему еврейскому мальчику. Наблюдатель был вынужден покинуть Израиль, швейцарский посол принес официальные извинения.





Маарив сообщает, что в июне 2017 года житель Хеврона Нили Двора, выйдя утром к машине, заметила, что все колеса проколоты. Она позвонила в полицию, и сообщила, что речь идет о третьем подобном случае за неделю.

Полицейские вызвали мобильную криминологическую лабораторию и сняли отпечатки пальцев. Занимаясь этим, они заметили, что на машину смотрит камера наружного наблюдения, установленная местным арабом. Изучив запись на камере они увидели, что около машины топтались три наблюдателя TIPH, и они, скорее всего, несут ответственность за произошедшее.

Три офицера TIPH были вызваны в полицию и идентифицировали лиц, замешанных в инциденте. Далее этого дело не пошло, поскольку наблюдатели TIPH обладают дипломатическим иммунитетом.
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