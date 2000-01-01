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youtube18.07 21:24   MIGnews.com

ХАМАС обещает продолжение "огненного террора"

Несмотря на недавние сообщения о том, что ХАМАС приказал прекратить запуск горящих воздушных шаров, группировка пообещала продолжить "огненный террор" против Израиля.

Об этом говорится в опубликованном видеоролике в среду, 18 июля.

"Мы не прекратим пускать воздушных змеев и воздушные шары [с зажигательной смесью] до тех пор, пока блокада не будет снята", - заявил террорист в маске.

Ранее группа террористов, занимающаяся поджогами заявила, что не намерена прекращать "огненный террор" и опровергла сообщение о приказе ХАМАСа на 72 часа прекратить запуски горящих змеев и шаров.

В течение дня в сторону Израиля были запущены сотни таких устройств, которые стали причиной по меньшей мере 20 пожаров на Юге страны, сообщает Второй канал израильского ТВ. Воздушные змеи и шары сожгли тысячи акров земли и нанесли ущерб в миллионы шекелей.
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