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Ривлин предостерегает Ливан и `Хизбаллу` от нападений | Фото:18.06 16:05   MIGnews.com

Ривлин предостерегает Ливан и "Хизбаллу" от нападений

Президент Реувен Ривлин выступил с предупреждением Ливану и "Хизбалле" против нападения на Израиль по указке Тегерана, пишет во вторник The Times of Israel.

"Мы предупреждаем "Хизбаллу", чтобы она не связывала Ливан с иранской агендой, и мы предупреждаем, что Ливан не будет использоваться в качестве базы для нападений на Израиль", – сказал глава государства Ривлин на церемонии, посвященной годовщине Второй ливанской войны. "Мы не стремимся к войне, но Армия обороны Израиля готова реагировать на любую угрозу и любую возможность", – добавил он.

"Хизбалла" – поддерживаемая Ираном террористическая группировка, тесно связанная с ливанским правительством. Некоторые израильские политики призывают ЦАХАЛ рассматривать Ливан и "Хизбаллу" как единую организацию в любом будущем конфликте.

Ранее во вторник в городе Дишон возле ливанской границы прозвучала ложная ракетная тревога. Потом в этом районе вспыхнул лесной пожар, хотя между этими событиями никакой очевидной связи не прослеживается.


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