Ривлин предостерегает Ливан и "Хизбаллу" от нападений
Президент Реувен Ривлин выступил с предупреждением Ливану и "Хизбалле" против нападения на Израиль по указке Тегерана, пишет во вторник The Times of Israel.
"Мы предупреждаем "Хизбаллу", чтобы она не связывала Ливан с иранской агендой, и мы предупреждаем, что Ливан не будет использоваться в качестве базы для нападений на Израиль", – сказал глава государства Ривлин на церемонии, посвященной годовщине Второй ливанской войны. "Мы не стремимся к войне, но Армия обороны Израиля готова реагировать на любую угрозу и любую возможность", – добавил он.
"Хизбалла" – поддерживаемая Ираном террористическая группировка, тесно связанная с ливанским правительством. Некоторые израильские политики призывают ЦАХАЛ рассматривать Ливан и "Хизбаллу" как единую организацию в любом будущем конфликте.
Ранее во вторник в городе Дишон возле ливанской границы прозвучала ложная ракетная тревога. Потом в этом районе вспыхнул лесной пожар, хотя между этими событиями никакой очевидной связи не прослеживается.