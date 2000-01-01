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БАГАЦ разрешил снести дома в Восточном Иерусалиме | Фото:18.06 16:32   MIGnews.com

БАГАЦ разрешил снести дома в Восточном Иерусалиме

Верховный суд утвердил постановление о сносе 16 зданий в Восточном Иерусалиме, в которых в общей сложности расположено около 100 квартир, находящихся под юрисдикцией Палестинской администрации.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщает The Times of Israel.

Суд на прошлой неделе отклонил апелляцию против сноса 16 многоквартирных домов в районе Сур-Бахер, сообщает газета "Гаарец".

Снос несанкционированных палестинских структур в Восточном Иерусалиме не является чем-то необычным. Однако дома, подлежащие сносу в Сур-Бахере, районе, который пересекает "зеленую линию", расположены в контролируемой ПА зоне А в Иудее и Самарии.

Отказ суда по данному делу положил конец семилетнему судебному разбирательству жителей против ЦАХАЛа. Хотя разрешения на строительство были выданы Министерством планирования ПА почти 10 лет назад, израильские чиновники в 2012 году приказали прекратить строительные работы в в этом районе, сославшись на его близость к барьеру безопасности.


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