БАГАЦ разрешил снести дома в Восточном Иерусалиме

Суд на прошлой неделе отклонил апелляцию против сноса 16 многоквартирных домов в районе Сур-Бахер, сообщает газета "Гаарец".
Снос несанкционированных палестинских структур в Восточном Иерусалиме не является чем-то необычным. Однако дома, подлежащие сносу в Сур-Бахере, районе, который пересекает "зеленую линию", расположены в контролируемой ПА зоне А в Иудее и Самарии.
Отказ суда по данному делу положил конец семилетнему судебному разбирательству жителей против ЦАХАЛа. Хотя разрешения на строительство были выданы Министерством планирования ПА почти 10 лет назад, израильские чиновники в 2012 году приказали прекратить строительные работы в в этом районе, сославшись на его близость к барьеру безопасности.