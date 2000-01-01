18.05 10:33 MIGnews.com

Кувейт требует ввести в Газу международный контингент ООН

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Представители Кувейта потребовали от Совета Безопасности ООН "в сильнейшей форме" осудить Израиль за применение огнестрельного оружия против "безоружных" демонстрантов на границе с сектором Газа в начале этой недели.По этому поводу они распространили среди членов Совбеза проект резолюции, в которой предложили разместить на границе международную военную миссию "для защиты жителей Газы".В документе также звучит призыв к Еврейскому государству "немедленно прекратить военные репрессии, коллективное наказание и незаконное применение силы против гражданских лиц, в том числе в секторе Газа", а также "полностью снять блокаду и ограничения, наложенные на передвижение и доступ в и из сектора Газа", включая "немедленное, постоянное и безусловное открытие пропускных пунктов".В ответ на это посол Израиля в ООН Дани Данон обвинил Кувейт в "новом уровне цинизма и искажения правды в поддержку военных преступлений ХАМАСа" и заявил о намерении Израиля "продолжать защищать свой суверенитет и безопасность своих граждан от террора и насилия со стороны ХАМАСа"."Этот позорный проект резолюции – являет собой предложение поддержать военные преступления ХАМАСа против Израиля и жителей Газы, которых шлют на смерть ради сохранения господства ХАМАСа", - гласит его заявление.