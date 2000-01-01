18.05 09:12 MIGnews.com

ЦАХАЛ конфисковал деньги семей убийц трех подростков

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Солдаты Бригад Иудеи, вместе с ШАБАКом и израильской полицией провели операцию по подрыву инфраструктуры ХАМАСа в Хевроне.В ходе операции были проведены десятки рейдов. ЦАХАЛ конфисковал денежные средства, автомобили и компьютеры семей убийц израильских подростков Эяля Ифраха, Силада Шаара и Нафтали Френкеля.Пресс-представитель ЦАХАЛа заявил: “С момента похищения подростков семьи получали финансовую помощь от ХАМАСа, который заинтересован в том, чтобы завербовать следующее поколение террористов на палестинской улице. В ходе сегодняшних операций были конфискованы тысячи шекелей, два автомобиля и два компьютера, приобретенные на гранты, полученные семьями террористов”