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ЦАХАЛ конфисковал деньги семей убийц трех подростков 18.05 09:12   MIGnews.com

ЦАХАЛ конфисковал деньги семей убийц трех подростков

Солдаты Бригад Иудеи, вместе с ШАБАКом и израильской полицией провели операцию по подрыву инфраструктуры ХАМАСа в Хевроне.

В ходе операции были проведены десятки рейдов. ЦАХАЛ конфисковал денежные средства, автомобили и компьютеры семей убийц израильских подростков Эяля Ифраха, Силада Шаара и Нафтали Френкеля.

Пресс-представитель ЦАХАЛа заявил: “С момента похищения подростков семьи получали финансовую помощь от ХАМАСа, который заинтересован в том, чтобы завербовать следующее поколение террористов на палестинской улице. В ходе сегодняшних операций были конфискованы тысячи шекелей, два автомобиля и два компьютера, приобретенные на гранты, полученные семьями террористов”
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