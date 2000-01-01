18.02 09:41 MIGnews.com

Среди уничтоженных ЦАХАЛом объектов - туннель и завод

These are the military targets the IDF struck this evening in response to the IED attack that wounded 4 IDF soldiers along the fence in southern #Gaza pic.twitter.com/yP7AfrX6TA — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) 17 февраля 2018 г.

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ЦАХАЛ подтвердил масштабные удары, который израильская авиация и артиллерия нанесли по шести объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа в ответ на инцидент у границы, в результате которого пострадали четыре солдата Армии обороны Израиля. Двое из них госпитализированы с серьезными травмами.Среди них: туннель боевиков, который вел из района Аз-Зайтун города Газа на израильскую территорию, наблюдательные посты в Бейт-Хануне и Абасан аль-Кабире, оружейный завод в Нецарим, а также комплексы военных сооружений в Хан-Юнисе и Дейр аль-Балахе."ЦАХАЛ со всей серьезностью относится к попытке ХАМАСа провести стихийные демонстрации с целью превращения забора безопасности в зону конфронтации и совершения терактов, которые дестабилизируют сектор Газа.ХАМАС несет ответственность за случившееся и его последствия, а также за происходящее в и за пределами сектора Газа, над и под ним", - добавил он.Всего, как отметили в Армии обороны Израиля, были поражены 18 целей.