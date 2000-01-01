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Среди уничтоженных ЦАХАЛом объектов - туннель и завод | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.02 09:41   MIGnews.com

Среди уничтоженных ЦАХАЛом объектов - туннель и завод

ЦАХАЛ подтвердил масштабные удары, который израильская авиация и артиллерия нанесли по шести объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа в ответ на инцидент у границы, в результате которого пострадали четыре солдата Армии обороны Израиля. Двое из них госпитализированы с серьезными травмами.


Среди них: туннель боевиков, который вел из района Аз-Зайтун города Газа на израильскую территорию, наблюдательные посты в Бейт-Хануне и Абасан аль-Кабире, оружейный завод в Нецарим, а также комплексы военных сооружений в Хан-Юнисе и Дейр аль-Балахе.

"ЦАХАЛ со всей серьезностью относится к попытке ХАМАСа провести стихийные демонстрации с целью превращения забора безопасности в зону конфронтации и совершения терактов, которые дестабилизируют сектор Газа.

ХАМАС несет ответственность за случившееся и его последствия, а также за происходящее в и за пределами сектора Газа, над и под ним", - добавил он.

Всего, как отметили в Армии обороны Израиля, были поражены 18 целей.
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