18.02 15:01 MIGnews.com
Новая попытка теракта у здания военного трибунала Самарии
Солдаты МАГАВа задержали на входе в военный трибунал Самарии на территории военной базы Менаше палестинца с кустарным автоматом “Карло”.
19-летний палестинец из Шхема возбудил подозрения солдат, и в его рюкзаке при проверке был обнаружен автомат.
Речь идет о шестой попытке теракта у здания трибунала за последние недели. Ранее палестинцы пытались проносить в трибунал самодельные бомбы.
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